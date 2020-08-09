Otobüs kazasında bacağı kırılan 7 yaşındaki Efe, o anları anlattı: Bütün insanlar yaralıydı

Karabük'ten İstanbul'a seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsünün Kuzey Marmara Otoyolu'nda bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazadan yaralı olarak kurtulan 7 yaşındaki Yunus Efe Zurnacı, o anları anlattı. Yunus Efe, "İnsanlar çok kötüydü, herkes çıkmak için can atıyordu" dedi.

"ŞOFÖR UYUYORDU, SONRA DA KAZA OLDU"

Feci kazada bacağı kırılan 7 yaşındaki Yunus Efe Zurnacı yaşadığı korku dolu anları anlattı. Zurnacı, "Ablam arabada uyuyordu. Uyandırdım. Ablam eline telefonu aldı. Şoför uyuyakalmış. Araba kendi kendine kayıp duvara çarptı. Ben uyanıktım. Yere düştüm. Ablam cam kenarındaydı. Ben yere düştüm. Sonra kalktım ablamın elinden tuttum çıkardım. Ambulansa bindik hastaneye geldik. Camlar patlamıştı. Koltuklar çıkmıştı yerinden. İnsanlar çok kötüydü. Çok kötü şeyler oldu. Bütün insanlar yaralıydı. Çok karışıktı orası. Herkes çıkmak için can atıyordu. Viraj gibi bir yer vardı. Bir de duvar vardı. Galiba direksiyon ya da araba kaydı oraya çarptık. Şoförün kafası eğikti. Uyuyordu. Sonra da kaza oldu" dedi.

"KIZIM ARADI 'BABA BENİ KURTAR' DEDİ"

5 kişinin hayatını kaybettiği kazada kızı ve oğlu yaralanan Erdoğan Zurnacı ise, kızından telefon gelir gelmez hastaneye geldiğini söyledi. Zurnacı, "Valla firmadan ne kimse geldi ne gördü ne aradı. Arayıp soran kimse yok. Şu an hastanedeyiz oğlum ve kızım burada. Kızımın durumu ağır. Boynunda belinde bacaklarında kırıklar var. Ben oğluma sordum. Oğlum şoförün uyuduğunu gördüğünü söyledi. Zaten doktorlar hemen müdahale etmiş Allah razı olsun hepsinden. Kızım beni sabah başka bir numaradan aradı. Kaza esnasında telefonunu kaybetmiş. Başka bir numaradan aradı 'Baba beni kurtar' dedi. Hepsi bu kadar. Sonra buraya geldik" diye konuştu.

5 KİŞİ ÖLDÜ, 3'Ü ÇOCUK 10 AĞIR, 25 YARALI VAR

Kazayla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: Karabük'ten İstanbul'a seyir halindeki bir şehirlerarası yolcu otobüsü, bugün saat 07.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkiinde bariyerlere çarparak yoldan çıkmıştır. Olay yerine derhal Jandarma, Polis, 112 Acil Servis, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiştir.

112 Acil Servis ekiplerimizden alınan ilk bilgilere göre; kazada (5) vatandaşımız hayatını kaybederken, 3'ü çocuk, 7'si yetişkin 10 vatandaşımızın durumu ağır olmak üzere, 25 vatandaşımız hastaneye sevk edilmiştir. Kaza nedeniyle geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.