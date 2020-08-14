Babil dizisi yeni bölümü ne zaman başlayacak? Babil dizisi yeni sezonunda Ozan Güven yer alacak mı? Babil dizisi çekimleri başladı mı?

Babil dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyiciyi ekrana kitlemeyi başardı. Yeni sezonu sabırsızlıkla bekleyen seyirci, dizinin akıbetini merak ediyor.

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'nin merakla takip edilen yeni soluklu dizisi Babil, mart ayından bu yana yeni bölüm yayınlayamıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi için yeni sezon ışıkları yanmaya başladı. Fakat Babil yeni sezon tarihi henüz netleşmedi.

Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.

BABİL DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Halit Ergenç - İrfan

Ozan Güven - Egemen

Aslı Enver - Ayşe

Birce Akalay - İlay

Nur Fettahoğlu - Eda

Mesut Akusta - Süleyman

Ozan Güven

BABİL DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İrfan'ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan'ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret'in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman'ın karanlık işlerinin peşinde Kudret'in ayağına geliyor. Süleyman, İlay'ı geri kazanmaya çalışırken İrfan'ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman'ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe'nin gizli kapaklı halleri Mert'in dikkatini çekiyor.

YENİ SEZONDA OZAN GÜVEN BABİL DİZİSİNDE ROL ALACAK MI?

Ozan Güven'in Sevgilisini darp ettiği haberleri basına düştükten sonra en merak edilen konu, Babil dizisinde rol alıp almayacağı oldu.

Dizinin yapımcısı olan Ay Yapım tarafından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;

"Babil dizisi oyuncularımızdan Ozan Gu¨ven, hakkındaki yargıya intikal eden olayla ilgili olarak süreç tamamlanana kadar iş faaliyetlerine ara verme kararı almıştır.

Kendisinin kararını saygıyla karşıladığımızı ve işbirliğimizi karşılıklı olarak sonlardırmış olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız..."