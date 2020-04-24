Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı

Ajax'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medyadan Galatasaray-Beşiktaş anketi paylaştı.

Hollandalı futbolcu, hem Galatasaray hem de Beşiktaş formalı fotoğrafının bulunduğu paylaşımın altına anket açan Babel, takipçilerine "Sizin favoriniz hangisi" diye sordu.

Gündem olan anketten siyah beyazlıları kızdıran bir sonuç çıktı. Ankete katılan takipçilerin yüzde 82'si Galatasaray'ı seçerken Beşiktaş'ı işaretleyenlerin yüzdesi 18'de kaldı.

Ryan Babel'in paylaşımı;