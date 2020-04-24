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Galatasaray, Ryan Babel, Beşiktaş, Babel, Spor, Haber

Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı

Galatasaray'dan sezon ortasında Ajax'a kiralanan Ryan Babel'in paylaştığı Beşiktaş ve Galatasaray anketinde sarı kırmızılı kulübe takipçiler tarafından yüzde 82 oranında oy verildi.

24.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 24.04.2020 20:15
Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı

Ajax'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medyadan Galatasaray-Beşiktaş anketi paylaştı.

Hollandalı futbolcu, hem Galatasaray hem de Beşiktaş formalı fotoğrafının bulunduğu paylaşımın altına anket açan Babel, takipçilerine "Sizin favoriniz hangisi" diye sordu.

Gündem olan anketten siyah beyazlıları kızdıran bir sonuç çıktı. Ankete katılan takipçilerin yüzde 82'si Galatasaray'ı seçerken Beşiktaş'ı işaretleyenlerin yüzdesi 18'de kaldı.

Ryan Babel'in paylaşımı;

Babel'in Galatasaray-Beşiktaş paylaşımından siyah beyazlıları kızdıran sonuç çıktı
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