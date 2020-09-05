İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş

İzmir'de yaşayan, Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti. Genç kızın ölüm sebebiyle ilgili polis soruşturma başlatırken, intiharından önce yapmış olduğu paylaşımlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Paylaşımlarında babasının 'ölmesini istediğini' belirten genç kız, "ölmekten çok babamdan korkuyorum" demiş.

İzmir Ödemiş'te Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi.

SİLAH SESİNE UYANDILAR

Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHARDAN ÖNCE BABASI İLE TARTIŞMIŞ

Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı öğrenildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.

GENÇ KIZIN İNTİHARI SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Genç kızın intiharı bir sosyal medya platformunda gündem oldu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda genç kız 'babasının kendini öldüremeyeceğinden' bahsederek "Babamın beni öldüremeyeceğini biliyorum. Bunu yapamaz. Bana o kadar çok 'kendini öldür', 'başıma gelen en kötü şeysin' veya 'al silahı sık kafana bir gün ağlar sonra hayatıma devam ederim' dedi ki artık bunu yapmalıymışım gibi hissediyorum. Çok düşünmemeliyim, korkuyorum" ifadelerine yer verdi.

"HER GÜN DAHA ÇOK CANIMI ACITAN ŞEYLER YAPIYORUM"

Genç kız, babasının yaptıklarıyla ilgili "Bana sürekli küfrediyor, beni sürekli aşağılıyor, benden nefret ediyor ya da beni öldüreceğini söylüyor" cümlelerini sarf etmiş ve yazdığı yazıların devamında 'kendi hayatını sonlandırabilecek kadar güçlü olabilmeyi isteyerek "her gün daha çok canımı acıtan şeyler yapıyorum" demiş.

"ÖLMEKTEN ÇOK BABAMDAN KORKUYORUM"

Melisa K., çektiği acıları anlattığı yazısını şu cümlelerle sonlandırmış:

"Bu gece ölürsem ve babam benden nefret ettiği için peşimden gelirse ne yapacağım? Bu dünyada beni koruyamayan Tanrı, onun yanına gittiğimde beni babamdan korur mu yoksa daha çok acı çeker miyim? Ölmekten çok babamdan korkuyorum, neden bunları yaşıyorum?".