Babasının arabasını satarak kurduğu işte şimdi fabrika açmaya hazırlanıyor

Eşinin görevi nedeniyle Kastamonu'ya taşınan 41 yaşındaki Derya Malçık, satın aldıkları evlerinin bahçesi için tasarladığı amatör mobilyaların bir süre sonra büyük ilgi görmesi üzerine kendi iş yerini kurmaya karar verdi. Bu fikrini ailesine açan girişimci 2 çocuk annesi Derya Malçık, öğretmen olmasını isteyen ailesinin iş kurma fikrine karşı çıkınca kendi yolunu çizmek için harekete geçti. Tüm ailesini karşısına alarak hayal ettiği işi kurmak için çalışmalarına başlayan Malçık'a yine en büyük destek babasından geldi. Kızını hedefinden vazgeçiremeyen baba Mehmet İnci, bindiği aracını satarak parasını verdi. Babasının verdiği para ile akrabalarının 'erkek mesleği' diyerek karşı çıktığı mobilyacılık işini kurmak için Kastamonu İş Geliştirme Merkezi ile KOSGEB'e başvuran Malçık, hazırladığı proje ile destek almaya hak kazandı. Daha sonra bir atölye kiralayarak ilk etapta kendisi dahil 3 kişiyle işe başlayan Malçık, yaptığı ürünlerin beğenilerek talep görmesi üzerine iş yerini büyüttü ve atölye sayısını 6'ya, çalışan sayısını da 8'e çıkardı. Ürünlerini pazarlamaya başlayan Malçık, iş yerini büyütmek ve 30 kişiye istihdam sağlama hedefiyle fabrika kurmak için harekete geçti. Malçık, yeni fabrikası ile Türkiye'de tanınan bir firma olmayı hedefliyor.

"BAHÇEMİZDE BU İŞİ HOBİ OLARAK YAPARKEN, KENDİ İŞİMİZİ KURDUK"

Kastamonu'ya eşinin görevi nedeniyle atandıklarını ve atandıklarında da bahçeli bir ev satın aldıklarını söyleyen Girişimci Derya Malçık, "Bahçeli evimizde kendi mobilyalarımızı ahşaptan yapmaya başladık. Bahçemizde bizler bu işi hobi olarak yapmaktaydık. Kendi evimi döşerken 'neden ben bu işi yapmayayım, neden ben bu piyasaya girmeyeyim' diye düşünmeye başladım. İlk etapta herkes bu işe çok karşı çıktı. Bir bayan olarak erkeklerle çalışıyorum, erkeklerin yaptığı bir işi yapacaktım. Özellikle en başta ailem olmak üzere annem, babam ve tüm çevrem bu işi hem başaramayacağımı düşünüyorlardı hem de bir erkek işi olduğunu düşünüyorlardı. Hiç kimse arkamda durmadı. Tek eşim benim arkamda durdu. Bir bayan olarak aslında ben bir risk aldım. Birçok erkekle çalışıp, onları motive edip ve bu işletmenin devamını sağlamak benim için zordu. Ama tabii ki bende bir bayanın yapamayacağı iş yoktur diye düşündüm. Kendi kararımı verdim. Bu işe başladım" dedi.

"KARŞI ÇIKAN BABAM, ARABASINI SATIP BANA PARA VERDİ"

Babasının kendi arabasını satıp bu işi kurması için kendisine para verdiğini anlatan Malçık, "İlk önce ailemin katkısı yoktu, baktılar Derya bu işten vazgeçmeyecek. Maddi olarak bana destek olmaya başladılar. Hatta babam, kendi arabasını satıp bu işi kurmam için bana para vermişti. Destek vermedikleri bir işe, baktılar başarılı oluyorum bu sefer arkamda durarak bana destek olmaya başladılar. Bende bu yola böylelikle başladım. İlk önce küçük bir atölye ile başladım. 3 tane çalışanım vardı. Tabii ki gün geçtikçe her yıl biraz daha ileriye gittim. Şu anda 6 tane atölyem var, 8 tane de çalışanım var. Bu şekilde işlerimi büyütmeye devam ettim" diye konuştu.

"İŞ KURMAK İSTEYEN KADINLARA, DEVLETİMİZ ÇOK FAZLA DESTEK VERİYOR"

İş kurmak isteyen girişimci kadınlara devletin çok fazla destek verdiğini vurgulayan Derya Malçık, "Girişimci kadınlarımıza buradan tavsiyem, 'ben bu işi yapamam' demeyin. Adımlarınızı sağlam, kararlı bir şekilde atın. Zaten kadınlara devlet çok fazla destek veriyor. Ben bu işe başlarken, KOSGEB'in o kadar büyük desteklerinden faydalandım ki bu da benim büyümem de çok faydalı oldu. Gerek personelimin maaşları verildi, kira olarak destek verildi, makine tesisat alımlarında destek aldım, KUZKA'nın desteklerini aldım. Ne zaman sıkışsak devletimiz, girişimci kadınlarımızın arkasında duruyor. Bu yüzden korkmadan adım adım ilerleyebilirler" şeklinde konuştu.

"FABRİKA KURUP, 30 KİŞİYİ İSTİHDAM ETMEK İSTİYORUM"

Hayallerinin peşinden gittiğini ve çok mutlu olduğunu belirten Malçık, şöyle konuştu: "Bu işe başlarken benim bütün ailem annem, teyzelerim birçok bayan öğretmendi. Tabii ki bizler memur zihniyetiyle büyümüş bir aileyiz. Herkes benim öğretmen olmamı istiyordu. Bu iş onlara çok uzak bir meslekti. Ama ben tabii ki hayallerimin peşinde koştum ve bu işi yapmaya karar verdim. Şu anda ki hayalim işlerimi daha da büyütmek, bir fabrika haline dönüştürmek ve kısa zamanda bunları yapacağımı da inanıyorum. 25-30 kişiye istihdam sağlamak, Türkiye çapında büyük bir firma olmayı hedefliyorum."

"GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASI İÇİN İŞGEM BİNASINI KURDUK"

Malçık'ın projesinin desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Kastamonu İş Geliştirme Merkezi Müdürü Burak Livan ise şu ifadeleri kullandı: "Derya hanım, Kastamonu İŞGEM'deki en başarılı girişimcilerimizden bir tanesidir. Kendisi 2016 yılında binamıza giriş yaptı ve dördüncü yılını da tamamlamış durumda. Kendisi İŞGEM'de ilk etapta 2 atölye ile çalışmalarına başladı, şuan için 6 atölye ile aktif bir şekilde hizmetlerini yürütmektedir. Derya hanım, binamıza başvurduğu zaman bizleri çok heyecanlandıran bir işe ile başvurdu. Bir mobilya imalatı yapma fikriydi. Bir kadın girişimcinin mobilya imalatı fikriyle bize başvurması bizleri o dönemde gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Kendisi binamıza başvuru yaptıktan sonra direk binamızda yer aldığı için KOSGEB'in yeni girişimci desteğini almaya hak kazandı. Kendilerinin proje danışmanlık hizmetlerini yürüttük. Daha sonra kendilerinin her türlü eğitim ve danışmanlık noktasında destek verdik. Şu anda da dördüncü yılını tamamlamış durumdadır. Zaten Kastamonu İŞGEM binasına başvuran yeni işletmeler, maksimum 5 yıl kalabiliyorlar. Buradan sonraki adımları dileğimiz bir fabrikaya ya da kendi alanlarına geçmesidir."