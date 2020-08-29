Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

16 yıldır Barcelona forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Katalan ekibinden ayrılma kararı alması, futbol gündemine bomba gibi düşerken dünya devleri 33 yaşındaki yıldız için şimdiden sıraya girdi.

Fransız basınının önde gelen kuruluşlarndan L'Equipe, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan PSG'nin Messi'nin babasını aradığını ve Arjantinli futbolcuyu takımda görmek istediklerini söylediğini yazdı. Messi'nin babası Jorge'nin PSG'ye verdiği cevap ise, 33 yaşındaki futbolcunun tercihini Manchester City'den yana kullandığı oldu.

GUARDIOLA İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

Messi'nin eski hocası Guardiola ile yeniden çalışmak istediği ve bu nedenle City'ye gitmeye karar verdiği belirtildi.

İngiliz basını Manchester City'nin; PSG'nin dışında Inter, Juventus ve Manchester United'ın da ilgilendiği Lionel Messi'yi Guardiola ile buluşturmak için her yolu deneyeceğini ifade etti.