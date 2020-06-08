Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin bir basın mensubunun "Seçim olursa nerede olursunuz? HDP'nin olduğu bir ittifakta yer alır mısınız?" sorusu üzerine, "Demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız" dedi.

Şahin, parti gönüllüleriyle bir araya geldiği Çorum'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 81 ilde 2 ay içinde teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayıp, eylül ayında büyük kongreyi yaparak seçime tek başına girecek yapıyı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Şahin, "HDP ile ittifak yapar mısınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin

"AYRIŞTIRICI, ÖTEKİLEŞTİRİCİ DİL KULLANMAYACAĞIZ"

Siyasette ayrıştırıcı bir kullanmayacaklarını ve parlamentoya resmi yollardan seçilmiş olan her partiyi muhatap alacaklarını ifade eden Şahin, "Kamuoyunun en fazla sormak istediği hadise, 'Efendim HDP ile olur musunuz?' Dünyanın merkezi Çorum'dan ifade ediyorum; Parlamentoya resmi yollardan seçilmiş olan kimseyi ayrıştırıcı, ötekileştirici bir dili DEVA Partisi temsilci ve yöneticileri olarak bizler asla kullanmayacağız. Eğer bir engel varsa, suça karıştığı iddia ediliyorsa bu partiyi seçime sokmazsınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açar davasını, Anayasa Mahkemesi de bu partiyi kapatır. Seçime girmiş, devletin resmi mercilerinden seçim yeterliliğini almış ve parlamentoya temsilci göndermişse, artık millet iradesini yok sayamazsınız. DEVA hareketi için olmazsa olmaz, millet iradesinin dokunulmazlığıdır. Millet iradesine dokunan her eli kırmaya ant içerek yola çıktık. Dolayısıyla demokratik yollarla, meşru zeminde parlamentoya girmiş herkesle irtibat kurabiliriz, görüşme de yapabiliriz ama seçimler için söylüyorsanız bu ittifakı milletimizle yapacağız" şeklinde konuştu.