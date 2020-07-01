Baba tatlısı nasıl yapılır? En kolay şerbetli tatlı tarifleri nelerdir? Baklava nasıl yapılır?

Türkler geniş alanda birçok topluluk ile etkileşim halindeydi. Bu yüzden edindikleri kültürler ve yaşadıkları kültür bakımından zengin çeşitliliğe sahiptir. Osmanlı zamanlarından süregelen ve oldukça meşhur olan Osmanlı Mutfağı bu etkileşimlerden sadece biridir. Şerbet geleneği yayılım göstermiş ve özellikle şerbetli tatlıar önem kazanmıştır.

EN KOLAY ŞERBETLİ TATLI TARİFLERİ NELERDİR?

Şerbetli tatlı, türk sofralarının baş tacıdır. Osmanlı mutfağından miras kalmış bu gelenek, bayramlarda asker uğurlamalarında ve mevlütlerde sıkça görülür. Bulabileceğiniz binbir çeşit şerbetli tatlı tarifi vardır. Yüzyıllardır evlerimizin baş tacı, bayram sofralarının eksilmez lezzeti şerbetli tatlılar. Özel günlerde, mevlütlerde ve iftar sofralarında sıklıkla görebiliriz. Kıvamı, dokusu ve enfes tadı ile çoğu kesimin favori tatlısıdır. Çeşit çeşit bulabileceğiniz, en kolay şerbetli tatlıları sizler için derledik;

Baba tatlısı nasıl yapılır?

Tarifi oldukça kolay lezzeli talı, osmanlı mutfağından günümüze ulaşmıştır. Osmanlı döneminde şerbetli tatlılar

Malzemeler;

1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, alabildiği kadar un, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvıyağ

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 5-6 damla limon suyu

Yumurta ve şeker çırpıldıktan sonra içine yoğurt, sıvı yağ, vanilya kabartma tozu ve un eklenerek yoğrulur. Yuvarlak şekildeki parçaları, yuvarlak tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirin.ç Sürekli olarak kontrol ettiğiniz tatlının üzeri kızarınca çıkarın. İlk sıcaklığı çıkınca oldukça soğumuş şerbeti üzerine ekleyin. Şerbetli tatlılarda ne kadar uzun süre beklerse o kadar lezzetli olacaktır. En az 2-3 saat tatlının şerbetinin çekmesi beklenmelidir. Hindistan cevizi, fıstık yada kaymak eklenerek servis edilebilir.

Baklava nasıl yapılır?

Yapımı zahmetli, tadı enfes baklava, yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tatlı çeşididir. Geçmişi yıllar öncesine dayanan baklavanın birçok çeşidi vardır. Bu tarifte en kolay baklava tarifine ulaşabileceksiniz.

Malzemeler;

1 paket baklava yufkası, 2 su bardağı ceviz içi, 1,5 su bardağı sıvı yağ, 250 gram tereyağı

Şerbeti için;

4 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker, 3-4 damla limon suyu

İlk önce şerbet pişirilir. Kaynayan suya limon sıkılarak ocaktan alınır. Baklava tepsisi yağlanır. Eritilen tereyağı ile baklava yufkaları araları yağlanarak tepsiye dizilir. Orta katına ceviz içinin hepsi dökülür. Son baklava yufkasını konulduktan sonra kare biçiminde kesilip tereyağı ile yağlanır. 200 derecelik fırında 30- 40 dakika pişirilir. Baklavanın kıtır olması için ilk sıcağı çıkan baklavanın üstüne soğuk şerbeti dökün. Şerbeti iyice çeken tatlıyı servis edebilirsiniz.

Lokma nasıl yapılır?

Her yerde bayileri bulunan, kapış kapış satılan lokma, osmanlı lezzetlerinden kalan lezzetler arasındadır.

Malzemeler;

2,5 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, un

Kızartmak için;

Zeytinyağı

Şerbeti için;

3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 3-4 damla limon su

Yaklaşık 3 bardak unu derince kaba alıp orta bölümünü açın. Su, şeker ve kuru mayayı ekleyip yavaş yavaş yoğurmaya başlayın. Cıvık olması gereken hamurum üstünü kapatarak 1 saat mayalanması için bekletin. Hamur mayalandıktan sonra şerbeti hazırlamaya başlayın. Hamurunuzu küçük toplar hal,inde kesin ve zeytinyağı ile kızartmaya başlayın.Kızaran hamuru soğuk şerbetin içine atın. 10 saniye kadar şerbette beklettikten sonra hemen çıkarın. Üstüne hindistan cevizi dökebilir. Yeni popüler olması ile birlikte içine çikolatada sürebilirsiniz.

Şerbetli badem tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler;

Hamuru için,

1 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu, aldığı kadar un.

Şerbeti için,

1,5 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 1-2 damla limon

Hamuru yoğurmadan önce şerbeti hazırlayın. Daha sonra hamur için toz şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Daha sonra zeytinyağı, tereyağı kabartma tozunu ve un ekleyip kulak memesi kıvamına gelecek hamur elde ediniz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde şekiller elde edin. 180 derecede yaklaşık 25 dakika pişirin. Alt üst kızardığı zaman fırından çıkarın. İlk sıcağı çıkan tatlının üstüne soğuk şerbeti dökün. 2 saat bekledikten sonra üzerine hindistan ceviz döküp servis edebilirsiniz.

Hira tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler;

1 adet yumurta, yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvıyağ, 1 su bardağı irmik, 1 paket kabartma tozu, yarım paket vanilya ve alabildiği kadar un

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su,

Üzeri için;

İrmik

İlk olarak şerbet ile başlayın çünkü şervetin iyice soğuması gerekmektedir. malzemeler derince kapta iyice karıştırılır. Elde edilen hamurdan ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar yapılır ve üzerine irmik serpilir. Yuvarlaklar tepsiye dizilir. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. İlk soğuğu çıkan tatlıya soğuk şerbet eklenir. 2-3 saat sonra servis edilir.

Revani tatlısı nasıl yapılır?

Osmanlı lezzetlerinden biridir. Türk mutfağında sıklıkla görmeye alışık olduğumuz tatlının tarifine ulşabilirsiniz.

Kek için malzemeler;

3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvıyağ, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu

Şerbet için;

3 su bardağı su, 2 su bardağı şeker, 2- 3 damla limon suyu

Şerbetli tatlıların bir başka versiyonu revani, yumuşak keki ve ağızda dağılan doku ile lezzete doyabileceğiniz şerbetli tatlı kategorisindedir.

Şerbeti hazırlamak ile başlamalısınız . Kek hamur olmaması için şerbetin çok iyi şekilde soğutulması gerekmektedir. Gerekirse şerbet 15 dakika dolapta bekletilmeli. Kabarık keke elde etmek için şeker ve yumurta köpük oluncaya kadar çırpılır. Daha sonra tüm sıvı malzemeler eklenerek spatula yardımıyla köpük kaybolmayacak şekilde karıştırılır. Ayrı kapta un, kabartma tozu ve vanilya elenir sıvının içine eklenir. Karışım önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında bıçak yardımı ile kontrol edilerek pişirilir. Pişen kekin ilk sıcağı çıktıktan sonra soğuk şerbet dökülür. Bekledikçe tadı daha güzel olacak tatlının üzerine hindistan cevizi eklenebilir.