Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım istifa dilekçesini, 1907 Derneği Yönetim Kurulu'na iletti.

Aziz Yıldırım'ın temellerini attığı Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyetinden de ayrılması dikkat çekti. Yıldırım'ın bu kararı mevcut başkan Ali Koç'un da yer aldığı mütevelli heyetinden ayrılmasıyla birlikte aldığı öne sürüldü.

ÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVİNİ DE BIRAKTI

Yıldırım'ın yanı sıra mütevelli heyetinde yer alan, Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki yönetim kurulu üyelerinin de istifalarını verdiği, böylece üniversite mütevelli heyetinde, üniversite kurucularından hiç kimsenin kalmadı.

(Habertürk)