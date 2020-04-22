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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Spor

Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, kurucuları arasında yer aldığı 1907 Derneği'nden istifa etti. Yıldırım ayrıca, Fenerbahçe Üniversitesi mütevelli heyetindeki görevinden de ayrıldı.

22.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:41
Aziz Yıldırım 1907 Derneği ve Fenerbahçe Üniversitesi heyetinden istifa etti

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım istifa dilekçesini, 1907 Derneği Yönetim Kurulu'na iletti.

Aziz Yıldırım'ın temellerini attığı Fenerbahçe Üniversitesi'nin mütevelli heyetinden de ayrılması dikkat çekti. Yıldırım'ın bu kararı mevcut başkan Ali Koç'un da yer aldığı mütevelli heyetinden ayrılmasıyla birlikte aldığı öne sürüldü.

ÜNİVERSİTEDEKİ GÖREVİNİ DE BIRAKTI

Yıldırım'ın yanı sıra mütevelli heyetinde yer alan, Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım dönemindeki yönetim kurulu üyelerinin de istifalarını verdiği, böylece üniversite mütevelli heyetinde, üniversite kurucularından hiç kimsenin kalmadı.

(Habertürk)

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Haber Yorumları (1)
ABBAS YOLCU: Yani olan şu ben başkan iken herşey fb içindi ben başkan değilsem fb yok işte gerçek bu.Fenerbahçe bu kadar milyarlarca lira borç batağına sokulmuş kim soktu dedemmi ama sadece aziz başkan değil hepsi büyük takomları kullanarak bir şeyler ekde etti fikret başkan örnekleri gibi Ben iki başkan bilirim adam gibi balkanlık yapan biri rahmetli süleyman seba baba biride ali şen başkan.........
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