Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelenmesi üzerine kimlik tespiti yaptığı şahsın, 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşılarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çamlıca Mahallesi Tombakzade Caddesi üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametlerin kapılarını gözetleyen ve şüpheli tavırlar sergileyen şahısların yanına giderek kimlik tespiti ve sorgulaması yaptı.

11 FARKLI SUÇTAN 9 YIL HAPİS CEZASI OLDUĞU ANLAŞILDI

Sorgulama sonucunda T.Y. isimli kadının, 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 11 farklı hırsızlık olayından arandığı tespit edildi. Şüpheli T.Y. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.