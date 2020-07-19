Son dakika: Azez'de sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı: 4 ölü, 20 yaralı

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kentinde bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Suriye'nin Azez kentinde bulunan Siccu kasabasındaki Al-Salama sınır kapısı yakınında bomba yüklü araç patladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar Azez ve Türkiye'deki hastanelere nakledildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Patlamanın etkisi ile bölgede yangın çıktı. Sivil savunma ekipleri yangına müdahale ederken, arama-kurtarma çalışmalarına ise devam ediyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ SIK SIK SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Sabah saatlerinde Afrin ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu aracına yerleştirilen bomba infilak etmiş, 13 kişi yaralanmıştı. YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.