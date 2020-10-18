Azerbaycan'dan Ermenistan'ın Askerler kuşatma altında iddiasına cevap: Gerçeği yansıtmıyor

Açıklamada, "Aslında gerçek durum tamamen farklıdır. Tüm cephe boyunca operasyonel avantaj Azerbaycan ordusundadır." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan tarafının, Azerbaycan askerlerinin kuşatma altında bulunduğu yönünde yaydığı bilgilerin dezenformasyon ve yalan olduğu belirtildi.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca operasyonel avantaja sahip olduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'dan itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Dün gece saatlerinde Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.