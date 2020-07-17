Azerbaycan Ordusu paylaştı! Ermenistan'a ait askeri araç böyle vuruldu

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırda gerilim yeniden tırmanırken çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir sözleşmeli er şehit oldu. Bu acı haberle Ermenistan ordusunun 12 Temmuz'dan bu yana Azerbaycan mevzilerine yaptığı saldırılarda toplam şehit sayısı 12'ye yükselmiş oldu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Azerbaycan Ordusu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ordunun YouTube sayfasında paylaşılan görüntülerde, Ermeni güçlerine ait bir aracın tam isabetle imha edildiği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı. Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

DIŞİŞLERİ BAKANI İSTİFA ETTİ

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilim tırmanırken Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov istifa etti. Cumhurbaşkanıİlham Aliyev dün yaptığı açıklamada, Memmedyarov'u sert bir dille eleştirmişti.