Azerbaycan'ın şehit düşen milli kahramanı Albay Şükür Hemidov: Askerlerim hep topraklarımızı ne zaman kurtaracağız diye soruyordu

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'a saldırması ile başlayan çatışmalar 1 ayını geride bıraktı. Süreç içerisinde Azerbaycan ordusu karşısında duramayan Erivan yönetimi üç kez ateşkes istemiş ve üçünü de ihlal eden taraf olmuştu. Sivil yerleşim yerlerine saldırıda bulunan Ermenistan'ı cephede bozguna uğratan Azerbaycan, yaklaşık olarak 200 yerleşim yerini işgal altından kurtarırdı.

GUBADLI'DA ŞEHİT DÜŞTÜ

Azerbaycan'ın milli kahramanı Albay Şükür Hemidov çatışmalar sırasında Gubadlı cephesinde şehit düştü. Bu durum ülke içinde üzüntüyle karşılanırken, Hemidov'un verdiği bir röportaj gündem oldu.

Hemidov röportajında 1995 yılında teğmen rütbesi aldığını belirtti ve "Görev yeri olarak Nahçivan, Özerk Cumhuriyeti N numaralı askeri birliğine komutan olarak göreve atandım" şeklinde konuşmuş.

Albay Şükür Hemidov

"BİZ NE ZAMAN SAVAŞA GİRECEĞİZ?"

Terter'de tugay kumandanı olduğu dönemde mevzilerde askerle konuştuğunu belirten Hemidov, "Her zaman onlarla konuşurken, askerlerimiz büyük merakla soruyordu: Sayın tugay komutanı, biz ne zaman savaşa gireceğiz? Ne zaman biz topraklarımızı işgalden kurtaracağız? Her zaman söylüyordum, inşallah o gün olacak." ifadelerini kullanmış.