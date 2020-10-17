Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaş devam ederken Azerbaycan ordusu tatbikatları yoğunlaştırdı. Peki, Azerbaycan - Ermenistan son durum! Azerbaycan-Ermenistan savaşı sebebi nedir?? Azerbaycan- Ermenistan savaşı'nda kaç ölü ve yaralı var?

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SON DURUM!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı birçok köyün işgalden kurtarıldığını ama 16 askerin ve 5 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Azerbaycan-Ermenistan savaşı son durum ise, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SAVAŞI SEBEBİ NEDİR?

Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan savaşın sebebi olarak, 21 Eylül'de Tovuz bölgesinde Azerbaycan ordusundan bir asker şehit olmuş, bir asker de yaralanmıştı. Azerbaycan ordusu da keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'yı vurarak düşürmüştü sebebi gösterilse bile, asıl sebep Dağlık Karabağ'dır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Karabağ, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir gerilim bölgesi haline geldi. Karabağ Ermenileri, Karabağ'ın Sovyet Azerbaycan'dan Sovyet Ermenistan'a geçmesi gerektiğini talep etmesiyle tırmanan gerilim 20 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Taraflar arasındaki ateşkese rağmen Azerbaycan ve bölgeyi işgal eden Ermenistan sınırında sık sık çatışma yaşanmaya devam ediyor. Bölgedeki gerilim bölgedeki doğalgaz ve petrol boru hattı koridoru dolayısıyla uluslararası kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SAVAŞI'NDA KAÇ ÖLÜ VE YARALI VAR?

Ermenistan dün gece Gence'deki sivilleri uykusunda vurdu. Sivillere yönelik saldırıda şu ana kadar 3'ü çocuk, 13 sivilin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.