Azerbaycan, Ermenistan ordusunun bir taburunun sancağını ele geçirdi

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda Ermenistan ordusu kayıp vermeye devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi." bilgisi verildi.

ERMENİSTAN ORDUSUNUN TANK, TOP VE FÜZE SİSTEMLERİNİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada ise, "Bugün saat 17:30'a kadar cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 2 OSA hava savunma sistemi, 4 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı, 16 tankı, 4 D-20 obüs topu ve 2 kamyonu imha edildi" ifadelerine yer verildi.