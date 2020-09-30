Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait füze sistemlerini vurdu

Azerbaycan ordusunun topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait 8 Grad füze sisteminin vurulduğu görüntüleri paylaştı.

ERMENİSTAN ORDUSUNUN BİR TABURUNUN SANCAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Ağdere (Madagiz) yönündeki çatışmada bozguna uğratılan Ermenistan Ordusunun 6. Dağ Alayına yardıma gelen 193. Taarruz Taburunun sancağı ve evrakları ele geçirildi" bilgisi verildi.

HAVA SALDIRI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ DE İMHA EDİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde de imha ettiği savunma sistemleriyle ilgili şu bilgiyi paylamıştı:

"Son saatlerde cephenin farklı yönlerinde düşmanın 1 Uragan roketatar sistemi, 1 OSA hava savunma sistemi, 3 BM-21 Grad roketatarı, 1 piyade savaş aracı ve 2 D-20 obüs topu imha edildi."