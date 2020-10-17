Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada

Ermenistan'ın dün gece Azerbaycan'ın Gence kentine saldırması sonrasında, 13 sivil hayatını kaybetmişti. 40'tan fazla yaralının bulunduğu kentte, onlarca ev yıkıldı. Ekipler, enkaz altındaki sivillerin kurtarılması için çalışma başlattı.

ALİYEV "CEVABIMIZI SAVAŞ MEYDANINDA VERECEĞİZ" DEMİŞTİ

Hain saldırıdan sonra ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Aliyev, "Ermenistan'a savaş sahasında cevap vereceğiz. İntikamımızı savaş meydanında alacağız. Bütün Azerbaycan halkı vatanseverlik gösteriyor. Ermenistan topraklarımızdan çıkarılacak. Kendi istekleriyle topraklarımızdan çıkmazlarsa biz onları köpek kovar gibi kovalarız. Daha büyük hacimde düşmanın askeri teçhizatı imha edildi. Savaş sahasında tam üstünlüğü elde ettik. Ermenistan bu kadar silahı nereden temin etti? Ermenistan'ı kim silahlandırıyor, bunu merak ediyoruz. Ermenistan'a kaçak yollardan silah ve teçhizat yollanıyor" demişti.

ÇOK SAYIDA MÜHİMAT ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan ordusu, Ermeni·stan si·lahlı kuvvetleri·ni·n savunma hattını bi·rçok i·sti·kamette delmeyi· başardı ve i·lerleme sağladı. Ermeni· askerleri· mevzi·leri·ni· terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığına göre, dün gece düzenlenen operasyonlarda, Ermeni· ordusuna ai·t 7 tank, 2 grad füze si·stemi· ve 8 obüs i·mha edi·ldi·. Ermeni·stan ordusunun çok fazla asker kaybetti·ği·, toplu fi·rar vakaları yaşandığı, ayrıca mühi·mmat ve yi·yecek temi·ni·nde loji·sti·k sıkıntı yaşadığı beli·rti·ldi·.

59 YERLEŞİM BİRİMİ İŞGALDEN KURTARILDI

Cephe hattında çatışmalar 27 eylül günü Ermeni·stan'ın saldırıları üzeri·ne başlamış; Azerbaycan ordusu, si·vi·l halkını korumak ve kendi· topraklarını kurtarmak i·çi·n karşı taarruza geçmişti. Son olarak Fuzuli kenti ile birlikte şu ana kadar 59 yerleşi·m bi·ri·mi· Ermeni·stan i·şgali·nden kurtarıldı.