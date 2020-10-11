Azerbaycan, Mengeçevir kenti yönünde ilerlemeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'yı imha etti

Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 08.00'de Mingeçevir kenti yönünde ilerlemeye çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

11 KİŞİ ÖLDÜ, 35 KİŞİ YARALANDI

Öte yandan Ermenistan, insani ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence, Terter ve Mingeçevir'deki sivil yerleşim birimlerine gece saatlerinde füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 11 kişi öldü, 35 kişi ise yaralandı.