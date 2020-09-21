Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
21.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 21.09.2020 01:02
Azerbaycan, Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.13'de Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalışan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Yetkililer düşürülen İHA'nın enkazını arama çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. - BAKÜ