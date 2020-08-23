Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı

Azerbaycan askerleri, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne ait sabotaj grubunun komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan'ı esir aldı.

23.08.2020 21:02 | Son Güncelleme: 23.08.2020 22:25

Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunun komutanının esir alındığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temas hattındaki gerginliğin tırmanmasından Ermenistan tarafının sorumlu olduğu belirtildi.

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ERMENİSTAN ASKERLERİ KAYIP VEREREK GERİ ÇEKİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, temas hattının Goranboy bölgesi yönünde yerel saatle 05.45'de Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait sabotaj grubunun Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu ifade edilirken, Azerbaycan askerinin durumu fark etmesiyle çatışma çıktığı aktarıldı. Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çıkan çatışmada kayıp vererek geri çekildiği ifade edildi.

SABOTAJ GRUBUNUN KIDEMLİ KOMUTANI ESİR ALINDI

Sabotaj grubunun komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan'ın esir alındığı duyuruldu. Savunma Bakanlığı, ayrıca temas hattındaki gerginliğin tırmanmasından Ermenistan tarafının sorumlu olduğuna vurgu yaptı.

Sabotaj grubunun komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan