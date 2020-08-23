Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
Azerbaycan askerleri, Ermeni Silahlı Kuvvetleri'ne ait sabotaj grubunun komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan'ı esir aldı.
Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunun komutanının esir alındığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, temas hattındaki gerginliğin tırmanmasından Ermenistan tarafının sorumlu olduğu belirtildi.
ERMENİSTAN ASKERLERİ KAYIP VEREREK GERİ ÇEKİLDİ
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, temas hattının Goranboy bölgesi yönünde yerel saatle 05.45'de Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait sabotaj grubunun Azerbaycan mevzilerine sızma girişiminde bulunduğu ifade edilirken, Azerbaycan askerinin durumu fark etmesiyle çatışma çıktığı aktarıldı. Açıklamada, Ermenistan askerlerinin çıkan çatışmada kayıp vererek geri çekildiği ifade edildi.
SABOTAJ GRUBUNUN KIDEMLİ KOMUTANI ESİR ALINDI
Sabotaj grubunun komutanı Kıdemli Teğmen Gurgin Alberyan'ın esir alındığı duyuruldu. Savunma Bakanlığı, ayrıca temas hattındaki gerginliğin tırmanmasından Ermenistan tarafının sorumlu olduğuna vurgu yaptı.