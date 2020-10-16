Azerbaycan'dan Rusya'ya Karabağ için planlanan barış gücü yanıtı: Desteklemiyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden savaş hakkındaki açıklamalarında "Bence Karabağ'daki temas hattına Rus askeri gözlemcileri sevk etmek doğru olur fakat kararı vermek Bakü ve Erivan'a kalmış" demişti.

"ÜLKEMİZ KENDİ SINIRLARINDA OPERASYON YAPIYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan Rusya'nın Karabağ'a 'barış gücü yerleştirme' fikrini desteklemiyor. Ülkemiz başka bir yerde değil uluslararası tanınan kendi sınırlarında operasyonu yapıyor" ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALARIN SONUNDA DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise Rusya'nın Dağlık Karabağ'a askeri gözlemciler yerleştirilmesi teklifiyle ilgili olarak; böyle bir adımın, çatışmaların sonuna doğru tartışılabileceğini ve Azerbaycan'ın onayını gerektirdiğini söyledi.

ERMENİSTAN, SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR

Öte yandan Rusya öncülüğünde iki ülke arasında imzalanan ateşkes, ilk günden itibaren Ermenistan tarafından ihlal ediliyor. Ermenistan ordusu Gence, Terter ve Nahçıvan olmak üzere farklı bölgelere füzelerle saldırarak sivillerin ölümüne neden olmuştu.