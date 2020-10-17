Azerbaycan askerleri, işgalden kurtarılan topraklarda şükür namazı kıldı

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan masum sivilleri hedef alarak savaş suçu işlemeye devam ediyor. Azerbaycan ordusu ise, işgal altında bulunan topraklarını işgalden kurtarmak için operasyonlarını sürdürüyor.

ŞÜKÜR NAMAZI KILDILAR

Kurtarılan köylerde Azerbaycan bayrağı dalgalandıran askerlerden gelen görüntüler yürekleri ısıttı. Azerbaycan askerlerinin kurtardığı topraklarda şükür namaz kıldığı görüntüler, kameraya yansıdı.

ERMENİSTAN, MENGEÇEVİR VE GENCE'DE SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mengeçevir ve Gence kentlerinde sivilleri hedef aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, yaptığı açıklamada, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 45'ten fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

ERMENİSTAN BİRLİKLERİ SİHA'LARLA YOK EDİLDİ

Öte yandan sivilleri hedef alan Ermenistan ordusu, Azerbaycan tarafından SİHA'lar ile şiddetli şekilde vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı bugün, Ermenistan ordusuna ait zırhlı araçlar ve birliklerin nokta atışı ile vurulduğu görüntüleri paylaştı.