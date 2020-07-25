Aytuğ Atıcı kimdir? Aytuğ Atıcı nereli, kaç yaşında?

Aytuğ Atıcı, 24. dönemde Mersin milletvekili seçildi, Dışişleri, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesi de olan Aytuğ Atıcı hayatı haberimizde.

AYTUĞ ATICI KİMDİR?

Atıcı, 23 Kasım 1964 tarihinde Şahap ve Lütfiye çiftinin oğlu olarak Adana'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini 1970-1981 yılları arasında Adana'da tamamladı. Aytuğ Atıcı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi, 1987 yılında hekim oldu. Aynı fakültede doçent oldu.

Çalışma hayatına 1987 yılında Kütahya'nın Sabuncupınar Köyü'nde sağlık ocağı tabibi olarak başladı. Buradaki görevini 1988 yılına kadar sürdürdü. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladı. 1992 yılında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu. Aynı yıl Yenidoğan Sağlığı ve HastalıklarıBilim Dalında yan dal ihtisasına başladı ve 1996 yılında Neonatoloji yan dal uzmanı oldu. 1996 yılında doçent oldu. 1997 yılında buradaki görevinden ayrıldı ve Adana'da Özel Seyhan Hastanesi'nde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi kurdu ve beş yıl süreyle yönetti.

1995 yılında İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi Sackler Tıp Fakültesi'nde, 1997 yılında ABD'de Columbia Üniversitesi Presbiterian Çocuk Hastanesi Neonatoloji-Perinatoloji Merkezi'nde ve 1998 yılında Japonya'da Osaka Tıp Merkezi ve Anne-Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsü'nde mesleki eğitimler aldı. 2002 yılında Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda göreve başlayan ve burada da Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kuran Aytuğ Atıcı 2003 yılında profesör oldu. Mersin Üniversitesi'ndeki görevlerini 2011 yılına kadar sürdürdü.

Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi Kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı.

MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

24. Dönemde Mersin Milletvekili seçilen Atıcı, Dışişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonlarında görev aldı. Ayrıca Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu, Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Üyesi oldu. Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Doktorlar (IPPNW) ve Nükleer Silahsızlanma İçin Parlamenterler Birliği (PNND) Konsey Üyesidir.

Çok iyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilen Atıcı, evli ve 2 çocuk babasıdır.