Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç ekibi Rosenborg ile eşleşti

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Aytemiz Alanyaspor'un da rakibi belli oldu. Alanya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Ventspils'i 5-1 mağlup eden Norveç ekibi Rosenborg ile kozlarını paylaşacak.

NET GALİBİYET

Rosenborg, 2. Eleme Turu'nda net bir galibiyet aldı. Karşılaşmayı 5-1 kazanan Rossenborg'un gollerini biri penaltıdan olmak üzere Dino Islamovic (2) Anders Konradsen, Carlo Holse ve Kristoffer Zachariassen kaydetti. Letonya temsilcisi Ventspils'in tek golü Evgeny Kozlov'dan geldi.

TEK MAÇ ÜZERİNDEN OYNANACAK

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor eşleşmesi, pandemi nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak. Alanya, 24 Eylül Perşembe günü Norveç'te sahaya çıkacak.