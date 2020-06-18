Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Senagalli futbolcu Pappis Cisse'nin 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Alanyaspor, rakibini 4-0 mağlup etti. Turuncu yeşillilerin diğer golü ise Ceyhun Gülselam'dan geldi. Öte yandan Alanyaspor'un bir golü de VAR sistemi ile hakem tarafından iptal edildi. İlk maçı da 1-0 kazanan ev sahibi ekip, bu sonucun ardından Trabzonspor'un finaldeki rakibi oldu.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası'nın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya gelecek.