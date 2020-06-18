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Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. İlk maçta Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, Pappis Cisse'nin 3 gol attığı rövanşta rakibini 4-0 ile geçti ve finalde Trabzonspor'la kupa mücadelesi vermeye hak kazandı.

18.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:47

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Senagalli futbolcu Pappis Cisse'nin 3 golle yıldızlaştığı karşılaşmada Alanyaspor, rakibini 4-0 mağlup etti. Turuncu yeşillilerin diğer golü ise Ceyhun Gülselam'dan geldi. Öte yandan Alanyaspor'un bir golü de VAR sistemi ile hakem tarafından iptal edildi. İlk maçı da 1-0 kazanan ev sahibi ekip, bu sonucun ardından Trabzonspor'un finaldeki rakibi oldu.

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası'nın en büyüğü olabilmek için karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti
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