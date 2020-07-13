Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020, dün akşam Dominik'ten son yayını yaptı. Finale saatler kala yarışmaya veda eden Berkan'ın ardından Yasin, Cemal Can ve Barış büyük final için İstanbul'a gelmek için yola çıktı.

"BİZ HEP MASKEYLE Mİ DOLAŞACAĞIZ"

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalistlerini özel jetiyle Dominik'ten İstanbul'da getiriyor. Toplam 14 saat sürecek olan yolculuğun ilk dakikalarında Acun Ilıcalı, Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının detaylarını bilmeyen yarışmacılar zorunlu hale gelen maskeyle ilk defa karşılaştılar. Havaalanında maske takmak zorunda kalan yarışmacılardan Cemal Can, "Biz hep böyle mi dolaşacağız?" diye Acun Ilıcalı'ya sordu. Acun ise, "Sokaktaysan evet ama çekimlerde takmayacaksınız" dedi.

BÜYÜK FİNAL NEREDE NE NASIL OLACAK?

Survivor 2020 finali 13 ve 14 Temmuz'da İstanbul Galataport'ta yapılacak. Canlı yayında ekrana gelecek olan finalde, 13 Temmuz Pazartesi akşamı bir yarışmacı SMS oylamasıyla veda edecek. 14 Temmuz Salı akşamı ise yine SMS oylamasıyla Survivor 2020 şampiyonu belli olacak. Galataport'taki final ise koronavirüs salgını nedeniyle seyircilere kapalı olacak. Finale sadece eski yarışmacılar ve finale kalan Cemal Can, Barış ve Yasin'in aileleri katılabilecek.