Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum

Süper Lig ve TFF 1. Lig'den birçok takımın kendisine teklif götürdüğü bilinen fakat bu çağrıları reddeden Aykut Kocaman, koronavirüs salgını sürecinde takım çalıştırmayı düşünmediğini söyledi ve bundan sonra gelecek teklifleri de geri çevireceğini dile getirdi.

12.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:40

Çalıştırdığı takımlarda başarıya ulaşan, sahadaki başarının yanı sıra futbol mantalitesini ve ekip felsefesini her gittiği kulübe yerleştiren Aykut Kocaman'ın adı çok sayıda kulüp ile anılıyor.

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Ancak Demirören Haber Ajansı'nın ulaştığı başarılı teknik adam, bu süreçte takım çalıştırmayı düşünmediğini ifade etti ve "Pandemi süreci bitine kadar çalışmayı düşünmüyorum" dedi.

Kocaman, "Kendisine ilgi gösteren kulüp yöneticilerine teşekkür eden Kocaman, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Bu dönemde birçok takımla birlikte adımın anıldığını görüyorum. Bu doğru. Bana teklifte bulunan kulüpler oldu. Hepsine bu dönemde takım çalıştırmayı düşünmediğimi söyledim ve teşekkür ettim. Özellikle pandemi süreci bitene kadar çalışmayı düşünmüyorum. Sizin aracılığınızla kamuoyunu bilgilendirmiş olalım" ifadelerini kullandı.

BUNDAN SONRAKİLERİ DE GERİ ÇEVİRECEK

Gelen teklifler için teşekkürlerini sunan deneyimli teknik adam, "Bundan sonra gelmesi muhtemel tekliflere de aynı yanıtı vereceğim" sözleriyle tekliflerin reddi konusunda net bir tavır sergiledi.