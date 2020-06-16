Ayhan Işık kimdir? Ayhan Işık hangi filmlerde rol aldı? Ayhan Işık hayatı ve biyografisi! Yeşilçamın usta oyuncusu Ayhan Işık hakkında merak edilenler

Oynadığı birçok yapımla gönüllerimizde taht kuran jön oyuncu Ayhan Işık ölümünün ardından yıllar geçse de anılmaya ve sevilmeye devam ediyor. Oyunculuğu ve yakışıklılığı ile Türk izleyicisinin büyük beğenisinin kazanan duayen Ayhan Işık hakkında merak edilenleri ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık.

AYHAN IŞIK KİMDİR?

Ayhan Işık (asıl adı Ayhan Işıyan) (d. 5 Mayıs 1929, İzmir - ö. 16 Haziran 1979, İstanbul), "Taçsız Kral" lakaplı Türk sinema oyuncusu, yapımcı, yönetmen, senarist, ses sanatçısı ve ressam.

Ayhan Işık, 1929 yılının 5 Mayıs sabahı altı çocuklu Selanik göçmeni bir ailenin son çocuğu olarak İzmir'in Konak ilçesi Karataş semtinde Mithatpaşa Caddesi üzerinde iki katlı tarihi bir Rum evinde, kendi anlatımıyla "Işıyan ailesinin tekne kazıntısı" olarak dünyaya geldi. "Çocukluk günlerim bilinen yaramazlıklar ve onların sonuçları ile geçti. Annemi, hep telaşlandırmışımdır." diye ekler Işık, 1970'lerin ikinci yarısında yazmaya başladığı ve vefatından sonra tefrika halinde yayımlanan "Hayatım" adlı hatıratlarında.

Ayhan Işık

Altı yaşındayken; "...Onunla ilgili olarak şimdi çok az şey hatırlıyorum. Ama en çok da kokusunu...Bazı geceler yanıma gelip bana sarılmasını, birlikte uyumamızı. Bir defasında balık tutmaya götürmüş, dönüşte de sırtına alıp merdivenleri çıkartmıştı. Hepsi bu...Hafızamı ona dair hep zorladım. Daha fazla şey hatırlayabilmek, hatırladıklarımı hiç unutmamak için..." diyerek andığı babasını kaybeden Işık, öğreniminin ilk birkaç yılını İzmir'de, büyük bir kısmını ise yıllar önce üniversite tahsili için İstanbul'a yerleşmiş olan en büyük ağabeyi Mithat Özer'in yanında tamamlamaya başlar. Kısa birkaç yıldan sonra; çok genç yaşta kaybedilen ağabey, Işık için hayat boyu hep örnek kişilik olur. Özellikle resim alanındaki ilerleyişini hep örnek aldığını, onun vefatı sonrası evin geçimine yardımcı olmak için 12 yaşında iken okurken çalışmaya da başladığını belirten Işık, ilerleyen yıllarda akademideyken onun gibi üst tahsil için Paris'e gitmeyi düşlediğini de yine vefatından kısa süre önce anlatacaktır.

İstanbul'da ilk önceleri zorlanan Işık daha sonraları kendisini çok güzel bir çevrede bulduğunu verdiği röportajların birinde şu sözlerle anlatır: "Mahir İz okul müdürü, Salah Birsel müdür muaviniydi, edebiyata Rıfat Ilgaz, beden eğitimine Vefalı Kör Galip, coğrafyaya Akbaba Celal geliyordu. Daha ne isteyebilirdim ki..." Buradaki okul arkadaşlarından bazıları senarist Safa Önal, karikatürist Ferruh Doğan ve ressam - karikatürist Semih Balcıoğlu'dur. Daha sonra girdiği Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan dersler alan Işık, buradaki dönem arkadaşlarıyla ise On'lar Grubu'nda yer alır. Amacı Doğu-Batı sentezini Türk resminde yaratmak; "Halk Sanatı Kaynaklarına Eğilmek", tekniği ise "Renkçi ve Lekeci" olan grupta dönem arkadaşlarından Fikret Otyam, Altan Erbulak, Remzi Raşa, Adnan Varınca, Nedim Günsür, Orhan Peker, Turan Erol ve liseden beri dostları olan Semih Balcıoğlu ile Ferruh Doğan'la yer alır. Verdiği röportajların birinde daha çok empresyonizm akımının etkisinde kaldığı söyleyen ve bu anlamda da en çok Claude Monet'ten etkilendiğini belirten Işık, bir süre Bab-ı Ali'de ressam olarak çalışır fakat 1952 senesinde Yıldız Dergisi'nin açtığı yarışmaya girmesiyle resim hayatındaki geri planına itilerek sinemaya doğru yönelişi başlar. Yarışmayı birincilikle kazanarak sinemaya geçer. Bir sene sonra, 1953 senesinde ise Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümü Yüksek kısmından mezun olur.

Ayhan Işık

İlk filminde şair, senarist ve yönetmen Orhon Murat Arıburnu ile gerçekleştirdiği çalışmanın ardından, ikinci filminde Türk Sineması'nda Geçiş Dönemi'ni bitiren ve Sinemacılar Dönemi'ne giriş yapıtı olarak kabul edilen Ömer Lütfü Akad'ın Kanun Namına filmiyle büyük ün kazanır. Yaşamının ilerleyen dönemlerinde resim çalışmalarına ara ara devam etse de sinema artık birinci önceliği haline gelmiştir. Ömer Lütfü Akad ile 1950'lerde İngiliz Kemal karakterini oynayarak İngiliz Kemal Lawrense Karşı, Katil, Öldüren Şehir, Vahşi Bir Kız Sevdim, Kardeş Kurşunu filmlerini, Atıf Yılmaz ile Şimal Yıldızı, Osman Seden ile de 1957'de Bir Avuç Toprak filmini yapan Işık 1959 yılında Hollywood'a giderek şansını bir de orada denemek ister. Fakat buradaki filmlerde çalışamaz. Bunun nedeni sorulduğunda da : Benim gibi orada 5000 kişi sıra bekliyor. Ayrıca çok da marifetleri var. Zıplayıp havada iki takla atıyorlar. Hem de ana dilleri gibi İngilizce konuşuyorlar. Bize orada ekmek yok. diyerek açıklayan Işık, 60'ların başında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı Otobüs Yolcuları filmiyle Yeşilçam'a dönüş yapar. Arkasından Akad ile son çalışması olacak olan ve Orhan Kemal'in bir romanından yine Vedat Türkali'nin senaryolaştırdığı Üç Tekerlekli Bisiklet filmini çevirir. Işık yine bu dönemlerde çevirdiği Küçük Hanım seri filmleri ile de halk tarafından oldukça beğenilir ve devam eden dönem içerisinde ' Taçsız Kral ' unvanını kazanır.1970'li yıllarda yeni bir moda rüzgârıyla film yıldızları peş peşe sahneye çıkmaya, plaklar doldurmaya başlar. Kendisi de bu modaya uyar ve Münir Nurettin Selçuk'tan dersler alarak Klasik Türk müziği dalında sahneye çıkar ve bir tane 45'lik plak doldurur. Birçok tarzda, yeteneğiyle göz doldurmayı başaran Işık sinemada dram , politik , romantik , komedi , macera ve diğer tarzlarda örnekler sunar. 140 kadar film çevirir. 1975'ten itibaren yapımcı, yönetmen ve senarist olarak Türk sinemasına katkıda bulunan Işık bu senelerde İtalyan yapımcılarla yaptığı ve başrolünü de Klaus Kinski ile paylaştığı La Mano Che Nutre La Morte ve Le Amanti Del Mostro filmlerini yapar. Filmler İtalya'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde vizyona girer fakat Türkiye'de sansüre uğrar ve türk seyircisiyle hiçbir zaman buluşamazlar.

13 Haziran 1979 sabaha karşı Selimpaşa, Kıyıkent'teki yazlık evinde şiddetli baş ağrısı ve kusma ile uyanan, doktor kayınbiraderinin de yazlığa uğraması ve durumunun iyi olmadığını fark etmesi ile yatırıldığı klinikte anevrizma rüptürü sonucu beyin kanaması tanısı koyulan Işık, kurtarılamaz ve üç günlük koma sürecinin sonunda 16 Haziran 1979'da yaşama veda eder. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır.

AYHAN IŞIK'IN OYNADIĞI FİLMLER

Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan

İngiliz Kemal Lawrense Karşı

Kanun Namına

Kanlı Para

Katil

Vahşi Arzu

Öldüren Şehir

Vahşi Bir Kız Sevdim

Şimal Yıldızı

Kardeş Kurşunu

İntikam Alevi

Bir Avuç Toprak

Beraber Ölelim

Meçhul Kahramanlar

Ölüm Peşimizde

Devlerin Öfkesi

Kanlı Firar

Yangın Var Eski İstanbul Kabadayıları

Otobüs Yolcuları

Avare Mustafa

Ya O Ya Ben

Küçük Hanımefendi

Tatlı Günah

Aşktan da Üstün

Sevimli Haydut

Üç Tekerlekli Bisiklet

Küçük Hanım Avrupa`da

Zorlu Damat

Acı Hayat

Allah Seviniz Dedi

Küçük Hanımın Şoförü

Çifte Nikah

Küçük Hanımın Kısmeti

Rıfat Diye Biri

Belalı Torun

Bahriyeli Ahmet

Şaşkın Baba

İlk Göz Ağrısı

Şıpsevdi

Küçük Beyin Kısmeti

Kırık Anahtar

Helal Olsun Ali Abi

Maceralar Kralı

Yavaş Gel Güzelim

Yaralı Aslan

Ayşecik Canımın İçi

Kral Arkadaşım

Hızlı Yaşayanlar

Kanun Karşısında

Muhteşem Serseri

Öp Annemin Elini

Kadın Terzisi

Halk Çocuğu

Katilin Kızı

Koçum Benim

Taşralı Kız

Hızır Dede

Şahane Züğürtler

Kadın Berberi

Şoförler Kralı

Fişek Necmi

Namusum İçin

Sevinç Gözyaşları

Sonsuz Geceler

Yasak Cennet

Kadın İsterse

Güneşe Giden Yol

Kolejli Kızın Aşkı

Tamirci Parçası

Sayılı Dakikalar

Şoförün Kızı

Allahaısmarladık İstanbul

Vur Emri

Kanun Benim

İdam Mahkûmu

İstanbul Dehşet İçinde

Siyah Otomobil

Altın Kollu Adam

Katiller de Ağlar

Kumarbazın İntikamı

Aslan Pençesi

Bıçaklar Fora

Demir Bilek

Yalnız Adam

Küçük Hanımefendi

Büyük Kin

Krallar Ölmez

Ölüm Saati

Kızıl Tehlike

Beni Katil Ettiler

Aslan Yürekli Kabadayı

Gecelerin Kralı

Galatalı Mustafa

Acı Günler

Yıkılan Gurur

Erikler Çiçek Açtı

Sevdiğim Adam

Sabah Olmasın

Ayşecik Yuvanın Bekçileri

Yılan Soyu

Tel Örgü

Fato

Cingöz Recai

Ayşecik Yuvanın Bekçileri

Hayatımın Erkeği

Karlıdağ`daki Ateş

Yaşamak Kolay Değil

Küçük Hanımın Şoförü

Gölgedeki Adam

Ölünceye Kadar

Zindandan Gelen Mektup

Şampiyon

Öleceksek Ölelim

Dağların Kartalı

Çalınmış Hayat

Bütün Aşklar Tatlı Başlar

Şerefimle Yaşarım

Her şeyim Sensin

Ölümden Korkmuyorum

Fatoş Sokakların Meleği

Sezercik Yavrum Benim

Beyoğlu Kanunu

Büyük Bela

Kanun Adamı

Kırık Merdiven

Kader Yolcuları

Beyaz Kurt

Oğlum

Yirmi Yıl Sonra

Kızın Varsa Derdin Var

Kara Haydar

Ölümün Nefesi (La Mano che Nutre La Morte)

Haşhaş

Harakiri

Örgüt

Kana Kan

Yangın

Ölüm Benimdir