Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz günlerde deneyimli televizyoncu Cansu Canan'ın Instagramda yaptığı canlı yayına konuk olan sanatçı Aydilge, sağlık çalışanlarına ithaf ettiği şarkısı "Yalnız Değilsin"den bahsederken duygusal anlar yaşadı.

"MÜZİSYENLERE UKALALIK VE TEPEDEN BAKMA HALİ GELİYOR"

Bir doktor kızı olarak, sağlık çalışanlarının özellikle koronavirüs salgını döneminde yaptıkları fedakarlıklardan bahsederken ağlamaya başlayan duygusal sanatçı, popüler kültür dünyasına dair bir öz eleştiride de bulunarak şunları söyledi: ''Biz müzisyenlere ve popüler kültüre ait insanlara, bazen garip bir ukalalık ve tepeden bakma hali geliyor ve sanki dünyayı kurtarıyormuşuz gibi bir havaya girebiliyoruz. Tabi sanat çok önemli ama bir insanın hayatını kurtarmak söz konusu olduğu zaman, bir dakika, bir durun demek geliyor içimden. Özünde her meslek çok değerli ama canını dişine takan sağlıkçıları görünce, bizlerdeki bu gereksiz böbürlenme halleri bana çok egosal geliyor. Yalnız Değilsin şarkım tabi ki onlara hediyem olsun. Kalbimin en güzel yerinden yapmaya çalıştığım bir şarkı bu. Yalnız değiller çünkü...''

Adilge daha sonra kendisi gibi müzisyen olan eşi Utku Barış Andaç ile Yalnız Değilsin şarkısını seslendirdi.