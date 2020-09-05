Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil

Survivor 2020'nin en dikkat çeken isimlerinin başında gelen Aycan Yanaç, yarışmadan elendikten sonra çıktığı tatille konuşulmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaşan Yanaç, gelen tepkilerin ardından sessizliğini bozdu.

"KİMSENİN NE DEDİĞİ UMURUMDA DEĞİL"

Survivor yarışmacılarından oyuncu Mert Öcal ile Bebek'te görüntülenen Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştiriler için "Ben beğendiğim fotoğrafları paylaşıyorum bu aralar tatildeydim çok bikinili fotoğraf paylaştım diye tepki aldım. Ama bu benim profilim olduğu için kendi hoşuma gittiği için paylaşıyorum. Kimsenin ne dediği çok umurumda olmuyor" dedi.

İşte Aycan Yanaç'ın çok konuşulan tatil pozları...