Ayça Ekin Beğen kimdir? Ayça Ekin Beğen kaç yaşında, nereli? Ayça Beğen boyu, kilosu

Ayça Ekin Beğen, Kısmetse Olur programının yanı sıra farklı yarışma programlarına da katıldı. Influencer olarak yaşamına devam eden Ayça Ekin Beğen, sosyal medyadaki paylaşımları ile adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Ayça Ekin Beğen hayatı...

AYÇA EKİN BEĞEN KİMDİR?

Beğen, 1987 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İstanbul'da hayatını sürdüren Ayça Beğen, 5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayımlanmaya başlayan Kısmetse Olur programı ile adını duyurdu. Programda Emre Ubeyli ile olan birlikteliği dikkat çekmişti. Yarışmanın ardından Sen İste Yeter, Kuaförüm Sensin, Seda Sayan'la gibi programlarda da yer aldı.

Ayça Beğen, sosyal medya fenomeni olarak son dönemde magazin gündemindeki yerini koruyor. Beğen, 1.65 boyunda ve 54 kilodur. Aslan Burcu olan fenomen, değişimi dikkatlerden kaçmadı.