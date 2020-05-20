Aybüke Albere kimdir? Aybüke Albere kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Aybüke Albere mesleği nedir? Aybüke Albere hayatı ve biyografisi!

Sanatçı ve müzisyen Aybüke Albere gerçekleştirdiği performanslar ve sanatıyla dönem dönem sosyal medyada ve sanat camiasında gündme oluyor. Magazin konularında da sıklıkla gündeme gelen ünlü sanatçı Aybüke Albere hakkında herkesin merak ettiği soruların yanıtı sizler için ele aldık. Aybüke Albere kimdir? Mesleği nedir?

AYBÜKE ALBERE KİDİR?

1990 yılında İzmir'de doğan Aybüke Albere kendi bestelerini ve müzik çalışmalarını sürdürüyor. Önceki yıllarda O Ses Türkiye yarışmasına da katılan ünlü sanatçı programda seslendirdiği Ancak Yaz Yaz şarkısıyla jüriden kimseyi döndürmeyi başaramamıştı. Aybüke Albere'nin sosyal medyada popüler olan Ne Diyorsan adlı bir şarkısı bulunuyor.

AYBÜKE ALBERE