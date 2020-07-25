Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal alan halıyla kaplanmadı

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alan boş bırakıldı. Hristiyanların kutsal kabul ettiği alan halıyla da kaplanmadı, ziyarete açık bırakılmış durumda.

Söz konusu uygulamanın gerçekleştirilmesi önerisinde bulunan Avukat Remzi Kazmaz yaptığı açıklamada, 'Hızır makamı ile müezzin mahfili arasında kalan ve Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alanın Hristiyanlar tarafından kutsal kabul edildiğini' söyledi.

ÖNERİDE BULUNULMUŞTU

Kazmaz daha önce yaptığı açıklamada, "Dairelerden oluşan, ayakla basılmayan bu alanın açık bırakılması isabetli bir karar olacaktır" demişti. Dün kılınan Cuma Namazı sırasında Hz. Meryem'in göründüğüne inanılan alanın korumaya alındığı görüldü.

O BÖLGEDE NAMAZ KILINMAYACAK

Yetkililere teşekkür eden avukat Kazmaz, Ayasofya'nın, ruhuna uygun korunabilmesi için Fatih Sultan Mehmet dönemindeki hassasiyetlere uyulması gerektiğini söyledi.

Halı serilmediği görülen alanda namaz kılınmayacağı belirtiliyor.