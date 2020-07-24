Ayasofya isminin anlamı nedir? Ayasofya ismi nereden geliyor, kökeni nedir?

Ayasofya 24 Temmuz Cuma günü itibariyle ibadete açılacaktır. İlk Cuma namazını Ali Erbaş kıldıracak olup, sosyal mesafe kuralına uyularak camide Cuma namazı kılınacaktır. Peki Ayasofya camisinin kelime anlamı nedir, kökeni nedir, ne manaya geliyor?

AYASOFYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ayasofya, "Aya" ve "Sofya" kelimelerinin birleşimi olarak yazılmaktadır. Bu kelimelerden "Aya" sözcüğü "Kutsal, Azize" anlamlarına gelirken "Sofya" sözcüğü ise Eski Yunancada "Bilgelik" manasına gelir. Sofya kelimesi Eski Yunancada "Sophos" kelimesinden türemiştir.

Ayasofya : Kutsal Bilgelik

Dolayısıyla Ayasofya ismi "Kutsal bilgelik" veya "İlahi bilgelik" anlamlarına gelmektedir. Ek olarak Ayasofya Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın 3 niteliğinden biri sayılmaktadır.

AYASOFYA İSMİ NEREDEN GELİYOR? KELİME KÖKENİ NE?

Ayasofya Yunanca'da "Agía Sofía" olarak yazılmaktadır. Latince'de ise "Sancta Sophia" olarak yazılıyor. Ayasofya ismi "Aya" ve "Sofya" 'nın birleşiminden oluşmaktadır. Yani Agia + Sofia şeklinde yazlmaktadır. Bunlardan;

Agia (Aya) : "Kutsal, Azize" anlamına geliyor.

Sofia (Sofya) : "Bilgelik" anlamına geliyor.

Haliyle ikisini birleştirdiğimizde Ayasofyanın kelime anlamı "Kutsal Bilgelik" olmaktadır.

Ayasofya kelimesinin kökeni Yunanca'dır. İlk olarak Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından Katedral olarak inşa ettirilmiştir. Sonrasında İstanbul'un Fethi ile camiye dönüştürülmüştür. 1935'de müzeye çevrilen Ayasofya, günümüzde tekrardan camiye çevrildi.