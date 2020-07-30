Ayasofya Camii bayram namazına hazır

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Son olarak da gece saatlerinde geniş çaplı temizlik yapılacak.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi temizlik, dezenfekte ve gül suyu kullanımı için kısa süreliğine ziyarete kapatıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı öncesinde geniş kapsamlı dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalarda caminin temas edilmeyen her noktasına dezenfektan sıkılırken, halılar elektrikli süpürgelerle temizlendi. Yapılan çalışmaların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tekrar ziyarete açıldı.

SAF DÜZENİ İŞARETLEME ÇALIŞMASI YAPILACAK

Öte yandan, bu gece saat 01.00-04.00 arası Kurban Bayramı namazı öncesi son detaylı temizlik, dezenfekte ve saf düzeni işaretleme çalışmaları yapılacak.