Ayasofya Camii bayram namazına hazır

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

30.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:31

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde geniş kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Son olarak da gece saatlerinde geniş çaplı temizlik yapılacak.

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İstanbul Valiliği koordinasyonunda Fatih Belediyesi ekipleri tarafından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi temizlik, dezenfekte ve gül suyu kullanımı için kısa süreliğine ziyarete kapatıldı. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde bayram namazı öncesinde geniş kapsamlı dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalarda caminin temas edilmeyen her noktasına dezenfektan sıkılırken, halılar elektrikli süpürgelerle temizlendi. Yapılan çalışmaların ardından Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tekrar ziyarete açıldı.

SAF DÜZENİ İŞARETLEME ÇALIŞMASI YAPILACAK

Öte yandan, bu gece saat 01.00-04.00 arası Kurban Bayramı namazı öncesi son detaylı temizlik, dezenfekte ve saf düzeni işaretleme çalışmaları yapılacak.