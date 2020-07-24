Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için ailesiyle Keşmir'den geldi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kılmak için Keşmir'den gelen Şuayip Doktor, "Tarihi bir gün. Burada cuma namazını kıldık. Allah Türkiye'den razı olsun." dedi.

Bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yurt dışından gelen yabancı uyruklu Müslümanların da ilgisi yoğun oldu.

Keşmir'den üç çocuğu ve eşiyle Ayasofya'da namaz kılmak için gelen Şuayip Doktor, çok önemli ve tarihi bir güne şahitlik ettiklerini söyledi.

Doktor, "Bugün İslam alemi için çok önemli bir gün. Elhamdülillah Ayasofya tekrar müzeden camiye çevrildi. Tarihi bir gün. Burada cuma namazını kıldık. Allah Türkiye'den razı olsun." ifadelerini kullandı.

Doktor'un 9 yaşındaki oğlu İbrahim de Ayasofya'da cuma namazı için saf tutanlar arasında yer aldı.

İbrahim Doktor, "Cuma namazını az önce Ayasofya'da kıldık. Çok mutlu olduk ve keyif aldık." diye konuştu.

Küçük kardeşi Süleyman ise, "Ayasofya'ya namaz kılmak için geldik. İnşallah tekrar namaz kılmaya geleceğim." dedi.