Ayasofya hangi il ve ilçede bulunur? Ayasofya'nın haritadaki yeri ve dünya üzerindeki konumu

Ayasofya, dünyanın en eski yapıtlarından birisidir. İlk olarak Katedral şeklinde yapılan Ayasofya daha sonrasında İstabul'un Fethi ile birlikte camiye çevrilmişti. Ardından müzeye çevrilen ayasofya son olarak bugün cami olarak tekrardan açılacak. Peki Ayasofya hangi şehrimizde ve ilçemizde bulunur, haritadaki yeri nedir?

AYASOFYA HANGİ ŞEHİR VE İLÇEDE BULUNUR?

Ayasofya İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. Fatih ilçesinde Sultanahmet semtinde bulunan Ayasofya Camisi boğazdan, haliçten ve İstanbul'daki bir çok köprüden görülebiliyor.

Ayasofya-i Kebir Camisi etrafında Sultan II. Selim Türbesi, Sultan III. Murad Türbesi, Şehzadeler Türbesi, Sultan III. Mehmed Türbesi ve Sultan I. Mustafa ile Sultan İbrahim Türbesi (Vaftizhane) gibi türbeler bulunmaktadır. Ayasofya camisi, Sultanahmet camisinin hemen yakınında yer almaktadır. Turistler bu mekana geldiğinde her iki camiyi de ziyaret edebiliyor.

AYASOFYA HARİTADAKİ YERİ

Ayasofya Camisi'nin konumu çok özeldir. Yüzyıllardır dünya başkenti İstanbul'un merkezinde yer alan Ayasofya'nın haritadaki yeri aşağıdaki gibidir.

Ayasofya'nın İstanbul'dan görünümü bu şekildedir. Ayasofya İstanbul'un Fatih ilçesinde sur içi dediğimiz bölgede yer almaktadır.

AYASOFYA DÜNYA ÜZERİNDEKİ KONUMU - HARİTASI

Ayasofya'nın dünya haritası üzerindeki konumu oldukça önemlidir. Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren İstanbul'un merkezinde yer alan Ayasofya camisi kıta olarak Avrupa kıtasında yer almaktadır.

Dünya haritasındaki konumu yukarıdaki gibidir.

Ayasofya Camii koordinatları : 41°0'31¨K 28°58'48¨D