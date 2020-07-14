Ayasofya Camisi'nin kubbe kısmındaki çalışmalar devam ediyor

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi önünde bekleyen vatandaşların heyecanı sürerken, caminin kubbe kısmındaki çalışmalar kameralara yansıdı.

14.07.2020 21:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:06

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi önünde bekleyen vatandaşların heyecanı sürerken, caminin kubbe kısmındaki çalışmalar kameralara yansıdı.

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Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camisi'nde hummalı çalışmalar devam ediyor.

Cami önüne gelerek güvenlik gerekçesiyle bariyerlerin ardından fotoğraf çektiren vatandaşlar ve turistler bir taraftan da caminin dışındaki çalışmaları izledi.

Caminin kubbe ve alt kısımlarında inceleme yapan görevlilerin birçok noktada fotoğraf çektiği görüldü.

Bazı vatandaşlar ise caminin yakınındaki çim alanda namaz kılarak dua etti.