Ayasofya Camii'ne dünyadan tepkiler gelirken İspanya'daki Cordoba Katedrali örneği unutuluyor

29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından kiliseden çevrilen Ayasofya Camii 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müze oldu. Bu karardan 86 yıl sonra Danıştay, Bakanlar Kurulu kararını iptal etti ve Ayasofya tekrar cami oldu.

Türkiye'nin Ayasofya'yı cami yapmasına başta Yunanistan olmak üzere, ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu pek çok ülke tepki gösterdi ancak bunun bir örneği İspanya'da var.

785 YILINDA YAPIMINA BAŞLANDI

Endülüs dini mimarisinin en tanınmış ve en büyük binası olan Kurtuba Ulu Camisi'nin yapımına 786'da Birinci Abdurrahman zamanında başlanmıştı.

Zaman içerisinde çeşitli ekler ve değişikliklerle büyütülen ve içerisinde 100'den fazla mermer sütun bulunan cami, kentin 1236 yılında Kastilya Krallığı'nın eline geçmesinin ardından Cordoba Katedraline dönüştürülmüştü.

450 YIL CAMİ OLARAK KALDI

Yapımının başlandığı yıldan katedrale dönüştürüldüğü 1236'ya kadar 450 yıl boyunca cami olarak hizmet veren ve sonraki yıllarda bazı sütunları yıkılarak içine bir katedral inşa edilen yapının minaresinin de büyük bir bölümü yıkılarak çan kulesi yapılmıştı.

1984'te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine giren yapı, 2006 yılında İspanyol devletine aitken Katolik Kilisesine geçmişti.