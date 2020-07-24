Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı

Gece yarısından itibaren Ayasofya'nın çevresinde cuma namazı kılmak için toplanan kalabalık zaman zaman sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Bakan Koca, bu görüntülerin üzerine Twitter hesabından tedbir uyarısı yaptı.

"ÖNCE TEDBİR, SONRA TEKBİR"

Bakan, Twitter'dan şunları yazdı: "Önce tedbir, sonra tekbir. Hayırlı Cumalar." Koca, bu tweetinden dakikalar önce de İstanbul'daki son durumu "Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315'tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Vakaların %46'sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9'unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." diyerek anlatmıştı.

"HEPİMİZİN İYİLİĞİ İÇİN DİKKATLİ OLALIM"

Fahrettin Koca, Türkiye genelinde 150 bin kişiyle yapılan rastgele testlerle ilgili de: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" ifadelerini kullanmıştı.

POLİS BARİKATLARI GEÇİLDİ

Öte yandan sabah saatlerinde Ayasofya Camii'nde cuma namazı kılmak için toplanan kalabalık polis barikatlarını aşarak alana doğru ilerlemiş bu görüntüler koronavirüs salgını günlerinde tepki çekmişti.