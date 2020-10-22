Ayaklarınızı Yerden Kesen Çorap Modelleri

Erkek çorap modellerine yeni bir forma sokan ve standart çizgileri aşan ONE TWO SOCK çorap markaları içinde tarzı ile öne çıkıyor. Çorap örnekleri incelendiğinde çorap fiyatları ve online çorap alışveriş sizin için bir keyfe dönüşecek. İşte sahip olduğunuz çorap örnekleri ve çorap modelleri…

YAĞMURLU HAVALARA ÖZEL ÇORAP: PURPLE RAIN

Portland'ın bitmek bilmeyen yağmurlu havalarından esinlenerek tasarlanana Purple Rain, pamuk dokusu ve özel rengi ile tercihinize sunuluyor. İstanbul'da tasarlanan ve üretilen Purple Rain'in beden seçenekleri ve online çorap alışveriş seçenekleri ile kolayca alışveriş yapabileceksiniz.

ÇAM AĞACI ESİNTİLERİ: UNCLE PINE

Erkek çorap fiyatları ile cazip alışveriş olanakları sunan ONE TWO SOCK, doğa esintilerini yansıtan özel tasarım Uncle Pine çorap modeli ile doğayı ayaklarınızda hissetmenizi sağlıyor. Ayağınızın hassasiyetini bilen ve buna uygun şekilde üretilen Uncle Pine, doğanın karakteristik rengi yeşil ile ayaklarınıza hayat veriyor.

BAUHAUS AKIMININ ÇORABA YANSIMASI: DAMA

Çorap tasarımına Bauhaus akımını yansıtan ve bu konsepte uygun şekilde tasarıma imza atan marka, Dama modeli ile ayaklarınızda özel bir görünüm oluşturuyor. Türkiye'de tasarlanıp üretilen Dama modeli ile ayaklarınızda Bauhaus akımı esintilerini yansıtabilirsiniz.

SICAK GÜNLERİ HATIRLATAN TASARIM: ICE POP BERRY

Yaz mevsimin sıcak günlerini ayaklarınızda devam ettirmek; sonbahar ve kış mevsiminde aynı sıcaklığı ayaklarınızda hissetmek istiyorsanız, Ice Pop Berry çorap modelini tercih edebilir. Pembe, sarı ve farklı canlı renklerin hakim olduğu modelle ayaklarınızı sıcacık hissedeceksiniz. Bu ve diğer erkek çorap fiyatları en uygun seçeneklerle sunularken çorap alındığında kargo ücreti bedavaya geliyor. 3 çorap ve üzeri çorap almanız durumunda kargo ücretsiz olurken çorap toptan fiyatları bütçe dostu alışveriş yapmanızı sağlıyor.

GEYİK MOTİFİNİN ÇORAPLARA YANSIMASI: DEAR DEER

Çorap modellerini klasik tasarımlardan çıkaran ve özgün görünümlere kavuşturan ONE TWO SOCK, Dear Deer modeli ile geyikleri çoraplara işliyor. Özellikle hayvan sever bir arkadaşınıza hediye alacaksanız Dear Deer çorap modeli tam size göre. Geyik muhabbeti yapacak bol vaktiniz varsa hemen geyik tasarımlı çorabınız giyerek sohbete doğrudan katılabilirsiniz.

ONLINE ÇORAP ALIŞVERİŞ NOKTANIZ: ONE TWO SOCK

Online çorap alışverişi için özel çorap al menüsü sunan ve çorap satın al işlemini kolayca yapmanızı sağlayan ONE TWO SOCK, toptan çorap satışı ve çorap toptan satış fiyatları cazip seçenekler sunuyor. İstanbul'da tasarlanan ve üretilen çorap modelleri ile tüketicilere özel desenli çorbalar sunan marka, özel beden ve renk seçenekleri de sunuyor.