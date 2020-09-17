Ay Tenli Kadın şarkı sözleri nedir? Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın şarkısının tüm sözleri

Duygusal ve slow bir parça istiyorsanız 'Ay Tenli Kadın' şarkısını dinleyebilirsiniz. Müziğiyle beğeni aldığı gibi sözleri de oldukça beğenilen şarkının tüm sözlerini sizler için paylaşacağız.

UFUK BEYDEMİR KİMDİR?

Ufuk Beydemir 14 Nisan 1992 İstanbul doğumlu, Türk şarkıcı, söz yazarı ve tenis antrenörüdür. "Ay Tenli Kadın" adlı şarkısı ile tanınmaktadır. Beydemir, 2018 yılında GQ Türkiye'nin "GQ Yılın Erkekleri" yarışmasının "Yılın Kendini Gösteren Müzisyeni Ödülü" için aday olmuş ve bu adaylığı üçüncü olarak tamamlamıştır. 2018 yılında ilk albümü olan Sevda Gibi'yi yayınlayan Beydemir, 2019 yılında PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcı" ödülünü kazandı.

Ufuk Beydemir doğum tarihi : 14 Nisan 1992

Ufuk Beydemir kaç yaşında : 28 yaşında

Ufuk Beydemir mesleği ne : Tenis antrenörü - Müzisyen - Şarkıcı

Ufuk Beydemir nereli : İstanbul doğumlu

Ufuk Beydemir bucu : Koç

UFUK BEYDEMİR - AY TENLİ KADIN ŞARKI SÖZLERİ

Senin derinlerinde bir yerde buldum

Sımsıkı sarılacak, karışacak köklerimiz

Görmek, beraber olmak seninle

Çok güzel belki ama

Düşlemek bambaşka

Tenin almış beyazlığını aydan

Saçlarının rengi geceden

Bundan geceye sevdam

Sen örterken benimle kalbini

Al aklım gibi hissimi

Al çünkü özlüyorum

Sen örterken benimle kalbini

Al aklım gibi hissimi

Al çünkü özlüyorum

Tenin almış beyazlığını aydan

Saçlarının rengi geceden

Bundan geceye sevdam

Sen örterken benimle kalbini

Al aklım gibi hissimi

Al çünkü özlüyorum

Sen örterken benimle kalbini

Al aklım gibi hissimi

Al çünkü özlüyorum

AY TENLİ KADIN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Ufuk Beydemir'in Ay Tenli Kadın şarkısı Youtube'a 26 Mart 2018 tarihinde yüklenmiştir. Şarkı şuanda 103 milyon izlenmiştir. Şarkı toplamda 700 bin civarı beğeni almıştır. Şarkı ve klip hakkındaki diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz ve Müzik : Ufuk Beydemir

Düzenleme : Ufuk Beydemir

Yönetmen : Devrin Usta

İdari Prodüktör : Engin Akıncı

Prodüktör : Tolga Görsev