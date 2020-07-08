Avusturalya'da hızlı limitini aştığı için durdurulan sürücünün mazereti korkuttu

Avusturalya'da hızlı limitini aştığı için durdurulan sürücünün mazereti korkuttuAvustralya, (DHA)- Dünyanın birçok farklı ülkesinde polisler, hız yapan bir arabanın sürücüsünü durdurduklarında farklı mazeretlerle karşılaşırken, Avustralya'daki Jimmy isimli sürücünün Ölümcül yılanla...

08.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:04

Avusturalya'da hızlı limitini aştığı için durdurulan sürücünün mazereti korkuttu

Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar

Avustralya, (DHA)- Dünyanın birçok farklı ülkesinde polisler, hız yapan bir arabanın sürücüsünü durdurduklarında farklı mazeretlerle karşılaşırken, Avustralya'daki Jimmy isimli sürücünün Ölümcül yılanla boğuyordum gerekçesi ülke gündemine oturdu.

Avusturalya'nın Queensland kentinde saatte 123 kilometre ile giden bir aracı durduran polis gördüklerine inanmadı. Polisin durdurduğu 27 yaşındaki Jimmy, aracını sürerken bacağına bir yılanın dolandığını söyledi. Jimmy, bacağındaki yılanı bir bıçak ve emniyet kemeriyle öldürmeye çalıştığını belirtti. Polis, arabanın içindeki ölü yılanı gördükten sonra Jimmy'e ceza kesmekten vazgeçti.

SANIRIM BENİ ISIRDI, KALBİME BİR BAKIN

Polisin vücut kamerasından çekilen görüntülerde Jimmy'nin, Sanırım beni ısırdı. Benimle arabadaydı. Kalbimin nasıl attığına bakabilirsiniz dediği duyuluyor.Oldukça zehirli olan kahverengi yılanının dünyanın en ölümcül yılanlarından biri olduğu ortaya çıktı.