Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması

Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, koronavirüs salgınına karşı en başında beri ortaya koyduğu mücadele ile herkesin takdirini kazanan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek esprili bir paylaşıma imza attı.

KANGURU GÖRSELİ PAYLAŞTI

Büyükelçi Marc Innes-Brown, Twitter hesabından Bakan Koca'yı da etiketleyerek bir kanguru görseli paylaşarak, "Aramızda her zaman 1,5 metre bırakarak fiziksel mesafeyi korumaya devam etmemiz konusunda hepimiz için dostça bir hatırlatma" ifadesini kullandı.

Zıplayabilen tek büyük hayvan olan kanguruların boyu yaklaşık 1,5 metre, kuyruğu ise 1 metredir.

BAKAN KOCA KAPAK FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyi doğru kullanmadığı için gelen eleştirilerin ardından Twitter'daki kapak fotoğrafını değiştirmiş ve esprili bir paylaşımda bulunarak, "Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" sözlerine yer vermişti.