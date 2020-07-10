Avrupa Ligi'ndeki Kopenhag-Medipol Başakşehir maçı 5 Ağustos'ta oynanacak

UEFA, Medipol Başakşehir'in Kopenhag ile kozlarını paylaşacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacağını duyurdu.

10.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:58

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Avrupa Ligi maçlarının yeni tarihlerini belli oldu.

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Rakibini ilk maçta İstanbul'da 1-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, rövanş karşılaşmasında 5 Ağustos Çarşamba günü TSİ 19.55'te Parken Stadı'nda Danimarka ekibi Kopenhag'ın misafiri olacak.

Turu geçen ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.