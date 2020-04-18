AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKAMADI, GİTARI İÇİN TEL İSTEDİ

AVCILAR'da koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan 63 yaşındaki Cemal Akan, belediye çağrı hattından gitarı için tel istedi. Talebi karşılanan Akan, gitarı ile eşine mini konser verdi.

Denizköşkler Mahallesi'nde oturan ve bir bacağından yürüme engelli Cemal Akan'ın gitarının teli koptu. Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan Akan belediyenin çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Görevliler, gitar telini satın alarak Cemal Akan'a götürdü. Kapıyı açınca görevliyi elinde gitar teli ile gören ve "Evde kaldığınız için teşekkür ederiz" sözleri ile karşılaşan Cemal Akan, daha sonra gitarına teli taktı. Akan eşi Meliha için gitar çaldı. Koronavirüs nedeniyle 30-35 günden bu yana dışarı çıkmadığını belirten Akan, "Boş zamanlarımı değerlendirmek için gitar çalıyor, çalmayı öğreniyordum. Bedensel engelliyim. Gitara çocukluktan bu yana ilgi duydum. Bildiğim şarkıları, kendim ve eşim için çalıyorum. Benim talebim biraz 'Uçuk kaçıktı. Milletimiz belediyeyi arar, gıda, ilaç tedarik etmek ister. Ben evden çıkmadığım, 'Olabilirse' diye böyle bir ricada bulundum. Bakalım dediler. Getirdiler. Ben de taktım çalmaya başladım." dedi.